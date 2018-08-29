Ушла из жизни космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова,проходившая подготовку в первом отряде Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместе с Валентиной Терешковой.

Ушла из жизни космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова,проходившая подготовку в первом отряде Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместе с Валентиной Терешковой.Как передает ТАСС, об этом рассказали в ЦПК, отметив, что подполковник авиации в отставке Кузнецова скончалась 28 августа на 78-м году жизни.К моменту зачисления в отряд космонавтов в 1962 году Татьяна Дмитриевна Кузнецова была абсолютной чемпионкой Москвы по парашютному спорту, выполнив нормативы мастера спорта, и чемпионкой Всесоюзных соревнований, членом сборной команды СССР по парашютному спорту и имела более 250 парашютных прыжков.Она проходила подготовку по различным космическим программам, осваивала космические корабли и другую космическую технику. С 1965 года Кузнецова готовилась в качестве второго пилота для полета на космическом корабле "Восход" длительностью 10-15 суток с выходом в открытый космос. Однако в октябре 1969 года полет был отменен в связи с закрытием программы "Восток". Женская группа космонавтов была расформирована.С октября 1969 года Кузнецова проходила службу на различных должностях — от инженера до военпреда в подразделениях заказывающего управления Главного штаба ВВС. С 1978 года работала в ЦПК на различных должностях от ведущего инженера до начальника лаборатории.