Совсем недавно в Сети ходили слухи о том, что дочь Лере Кудрявцевой родила суррогатная мать. Недоброжелатели сделали такой вывод после того, как рассмотрели снимок телеведущей с грудничком на руках.

Совсем недавно в Сети ходили слухи о том, что дочь Лере Кудрявцевой родила суррогатная мать. Недоброжелатели сделали такой вывод после того, как рассмотрели снимок телеведущей с грудничком на руках.Кудрявцева быстро развеяла все слухи и поставила сплетников на место. Однако теперь ведущая выкладывает фото, на которых не видно.В Instagram Кудрявцевой до сих пор появляются свежие снимки малышки. При этом лицо Марии невозможно разглядеть.К примеру, на недавнем фото супруг ведущей Игорь Макаров запечатлен во время прогулки с дочерь. Поклонники отметили, что Макаров выглядит очень счастливым. "Игорю идет быть отцом", "Папа и доченька", "Как трогательно!", – пишут подписчики знаменитой блондинки.Информация дополняется.