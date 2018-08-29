Совсем недавно в Сети ходили слухи о том, что дочь Лере Кудрявцевой родила суррогатная мать. Недоброжелатели сделали такой вывод после того, как рассмотрели снимок телеведущей с грудничком на руках.
Совсем недавно в Сети ходили слухи о том, что дочь Лере Кудрявцевой родила суррогатная мать. Недоброжелатели сделали такой вывод после того, как рассмотрели снимок телеведущей с грудничком на руках.
Кудрявцева быстро развеяла все слухи и поставила сплетников на место. Однако теперь ведущая выкладывает фото, на которых не видно.
В Instagram Кудрявцевой до сих пор появляются свежие снимки малышки. При этом лицо Марии невозможно разглядеть.
К примеру, на недавнем фото супруг ведущей Игорь Макаров запечатлен во время прогулки с дочерь. Поклонники отметили, что Макаров выглядит очень счастливым. "Игорю идет быть отцом", "Папа и доченька", "Как трогательно!", – пишут подписчики знаменитой блондинки.
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