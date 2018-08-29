Учёные надеются использовать эти данные для выяснения типичного возраста и истории околоземных астероидов.

Астрономы определили возраст астероида Итокава по образцам, доставленным на Землю зондом "Хаябуса-1". Учёные надеются использовать эти данные для выяснения типичного возраста и истории околоземных астероидов. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports группой во главе с Хироко Нагахарой (Hiroko Nagahara).Итокава относится к классу околоземных астероидов: до него от нашей планеты лишь примерно в два раза дальше, чем до Солнца. Такие объекты представляют потенциальную опасность для человечества. Неудивительно, что астрономы хотят знать о них как можно больше. Однако их возраст и происхождение по большей части остаются загадкой для науки.В 2003 году к Итокаве был запущен японский зонд "Хаябуса-1". Вернувшись на нашу планету в 2010-м, он стал первым в истории космическим аппаратом, доставившим на Землю грунт астероида. С тех пор специалисты неустанно изучали добытые образцы.Исследование Нагахары и коллег позволило определить возраст астероида. Для этого авторы использовали семь частиц размером около 0,05 миллиметра. Эти образцы содержали фосфаты, которые редко обнаруживаются в грунте Итокавы. В этих минералах встречаются урановые включения. Как уточняется в пресс-релизе, учёных интересовало соотношение урана и свинца в этих породах. В качестве "геологических часов" исследователи использовали два процесса: превращение урана-238 в свинец-206 и урана-235 в свинец-207.Выяснилось, что возраст небесного тела составляет 4,64 ± 0,18 миллиарда лет. Это близко к возрасту нашей планеты и других тел Солнечной системы. Кроме того, практически такие же цифры характерны для ЛЛ-хондритов (LL- chondrite). Эта разновидность метеоритов составляет 8-9% от всех выпадающих на Землю "небесных камней". Они отличаются необычно низким содержанием железа.Однако по другому параметру Итокава резко отличается от этих метеоритов. Как установили исследователи, 1,51 ± 0,85 миллиарда лет назад он пережил катастрофическое столкновение с другим телом. Видно, что погрешность измерения достаточно велика. Однако, объединив свои данные с результатами предшественников, исследовавших другие образцы аргон-аргоновым методом, авторы уточнили время катаклизма. Он произошёл около 1,4 миллиарда лет назад.Так вот ЛЛ-хондриты обычно не имеют следов столь поздних космических катастроф. В их случае последнее крупное столкновение, как правило, происходило около 4,2 миллиарда лет назад.Любопытно, что следы такого же катаклизма, который произошёл примерно одновременно с "приключением" Итокавы, несёт на себе Челябинский метеорит. Однако говорить о родстве этих тел пока преждевременно.Авторы надеются, что их вывод поможет установить типичный возраст и среднюю частоту разрушения околоземных астероидов. Впрочем, трудно делать достоверные выводы на основании истории одного тела. В данный момент на орбите астероида "Рюгу" находится зонд "Хаябуса-2", и планируется, что уже в октябре 2018 года он высадит на его поверхность первый в истории астероидный ровер. После этого наши знания об околоземных астероидах наверняка станут более полными.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что грунт Итокавы сохранил следы жестокой метеоритной бомбардировки. Не обошли мы вниманием и историю других астероидов, рассказав, что 85% тел из пояса, "снабжающего" Землю метеоритами, оказались осколками пяти древних планет.