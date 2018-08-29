Путь к метро для жителей районов Бескудниковский и Западное Дегунино стал удобнее. В среду, 29 августа, открылся дополнительный вестибюль станции Верхние Лихоборы Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Путь к метро для жителей районов Бескудниковский и Западное Дегунино стал удобнее. В среду, 29 августа, открылся дополнительный вестибюльстанции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня открыли северный вестибюль станции "ВерхниеЛихоборы" на салатовой ветке", – написал градоначальник на своей страницев Twitter. Он соединен с подземным переходом, поэтому попасть на станцию метробудет гораздо удобнее, добавил Собянин.Северный вестибюль станции интегрирован в существующийподземный пешеходный переход, который выходит на обе стороны Дмитровскогошоссе, а также к Дубнинской улицу, Бескудниковскому бульвару и остановкамназемного городского пассажирского транспорта.Станция "Верхние Лихоборы" расположена в Северномадминистративном округе Москвы на границе районов Бескудниковский и ЗападноеДегунино. Для пассажиров она открылась 22 марта в составе участка"Петровско-Разумовская" – "Селигерская".Раньше попасть на нее можно былотолько через южный вестибюль. Теперь же для жителей расположенных поблизостидомов путь до подземки стало значительно быстрее.Стоит отметить, что на станции "Верхние Лихоборы"появится транспортно-пересадочный узел общей площадью три с половиной гектара.Здесь возведут подземные паркинги, здание конечной станции общественного транспорта,пересадочный терминал и два административно-жилых комплекса.