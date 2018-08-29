Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открыл
движение по трассе Солнцево– Бутово – Видное (СБВ) в Новой Москве. По словам
градоначальника, впервые в городе одновременно с прокладкой автомобильной
магистрали идет строительство участка линии метро.
Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открыл
движение по трассе Солнцево– Бутово – Видное (СБВ) в Новой Москве. По словам
градоначальника, впервые в городе одновременно с прокладкой автомобильной
магистрали идет строительство участка линии метро.
Речь идет о старейшей ветке столичной подземки -
Сокольнической. В этом году началось ее продление от станции
"Саларьево" до "Столбово", отметил градоначальник.
"Таким образом, меньше чем за год мы построим новый участок с четырьмя
станциями", – сказал Собянин.
На новом отрезке красной линии, длина которого составит 11
километров, появятся четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая",
"Столбово". Последняя будет располагаться в районе поселка Коммунарка.
"Фишка" участка в том, что он пройдет в основном в надземном
исполнении в створе новой трассы.
Две станции нового участка – "Филатов луг" и
"Прокшино" – будут располагаться между проезжими частями СБВ.
"Прокшино" будет иметь два выхода – на обе стороны трассы к будущей
жилой застройке, а "Филатов луг" один – к одноименному поселку.
Основные строительные работы на станциях уже завершены,
ведется отделка и монтаж инженерного оборудования. В конце этого года будет
произведен технический пуск нового отрезка красной ветки, а в начале следующего
года поезда в Коммунарку поедут вместе с пассажирами.
Ввод участка трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского
до Калужского шоссе вместе со строительством станций метро позволит улучшить
транспортную доступность прилегающих районов.
Кроме того, новая магистраль значительно снизит нагрузку на юго-западный участок МКАД,
поскольку теперь водителям не придется заезжать на кольцевую дорогу для того,
чтобы попасть с одного шоссе на другое. Строители возвели 27 километров
дорожного полотна. Из них восемь – длина основного хода трассы.