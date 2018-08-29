Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открыл движение по трассе Солнцево– Бутово – Видное (СБВ) в Новой Москве. По словам градоначальника, впервые в городе одновременно с прокладкой автомобильной магистрали идет строительство участка линии метро.

Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открылдвижение по трассе Солнцево– Бутово – Видное (СБВ) в Новой Москве. По словамградоначальника, впервые в городе одновременно с прокладкой автомобильноймагистрали идет строительство участка линии метро.Речь идет о старейшей ветке столичной подземки -Сокольнической. В этом году началось ее продление от станции"Саларьево" до "Столбово", отметил градоначальник."Таким образом, меньше чем за год мы построим новый участок с четырьмястанциями", – сказал Собянин.На новом отрезке красной линии, длина которого составит 11километров, появятся четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая","Столбово". Последняя будет располагаться в районе поселка Коммунарка."Фишка" участка в том, что он пройдет в основном в надземномисполнении в створе новой трассы.Две станции нового участка – "Филатов луг" и"Прокшино" – будут располагаться между проезжими частями СБВ."Прокшино" будет иметь два выхода – на обе стороны трассы к будущейжилой застройке, а "Филатов луг" один – к одноименному поселку.Основные строительные работы на станциях уже завершены,ведется отделка и монтаж инженерного оборудования. В конце этого года будетпроизведен технический пуск нового отрезка красной ветки, а в начале следующегогода поезда в Коммунарку поедут вместе с пассажирами.Ввод участка трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевскогодо Калужского шоссе вместе со строительством станций метро позволит улучшитьтранспортную доступность прилегающих районов.Кроме того, новая магистраль значительно снизит нагрузку на юго-западный участок МКАД,поскольку теперь водителям не придется заезжать на кольцевую дорогу для того,чтобы попасть с одного шоссе на другое. Строители возвели 27 километровдорожного полотна. Из них восемь – длина основного хода трассы.