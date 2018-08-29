Работа по тушению природного пожара, проводимая сотрудниками экстренных служб, продолжается.

По состоянию на 12.00 часов 29 августа площадь тления природного пожара составляет 75 гектаров отдельными дымарями внутри зоны локализации.За сутки объединенной группировке сил и средств, в состав которой вошли в том числе сотрудники Управления МВД России по Владимирской области, удалось снизить площадь низового активного тления травяной подстилки.Пожар локализован, верхового горения не наблюдается. Угрозы населенным пунктам нет. Экологическая обстановка в близлежащих к очагу населенных пунктах на постоянном контроле, эвакуация населения не планируется.Сохраняется задымление на федеральной трассе М-7 «Волга» и в населенных пунктах Петушинского района. Инспекторы регионального Управления ГИБДД ориентированы на незамедлительное оказание помощи попавшим в затруднительную ситуацию владельцам автомашин.Сотрудники полиции просят водителей, отправляющихся в загородную поездку, соблюдать меры безопасности и быть внимательными. В случае возникновения трудностей необходимо обратиться к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по единому номеру системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112».