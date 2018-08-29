Оперуполномоченные московского уголовного розыска совместно с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов столицы задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения...

"Оперуполномоченные московского уголовного розыска совместно с коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов столицы задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в полицию поступило сообщение от руководителя одной из компаний. По словам заявителя, в помещение офиса ворвались неизвестные в масках. Угрожая предметами, похожими на нож и пистолет, они избили потерпевшего и похитили ювелирные изделия, наручные часы, а также денежные средства. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по местам проживания задержаны двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 25 и 26 лет. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Ирина Волк.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности задержанных.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк