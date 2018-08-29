Представитель организации сообщил, что со строительного объекта на улице Косыгина пропало оборудование для эксплуатации подвесной канатной дороги...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего приезжего, находящегося в федеральном розыске за совершение кражи из организации на сумму около 2 миллионов рублей.В отдел полиции обратился представитель одной из строительных компаний. Мужчина сообщил, что со строительного объекта на улице Косыгина пропало оборудование для эксплуатации подвесной канатной дороги.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник, являясь сотрудником организации, при перевозке оборудования, похитил его для дальнейшего сбыта в пункт приема металлов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93