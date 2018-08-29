США инициировали во Всемирной торговой организации (ВТО) спор в связи с введенными Россией 6 июля дополнительными пошлинами на ряд товаров.

США инициировали во Всемирной торговой организации (ВТО) спор в связи с введенными Россией 6 июля дополнительными пошлинами на ряд товаров.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известили в ВТО, подчеркнув, что Вашингтон просит начать консультации с Москвой, считая, что действия России не соответствуют положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.США не нравится то, что Россия не облагает дополнительными налогами продукцию других стран-участниц Всемирной торговой организации и при этом применяет уровни пошлин на импортируемые американские товары выше, чем установленный ею при вступлении в ВТО уровень торговых уступок.Запрос о консультации официально позволяет в рамках ВТО или найти сторонам приемлемое решение или спустя два месяца попросить разобраться в споре сторонним арбитрам.6 июля по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Россия ввела дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на американскую строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование и оптоволокно.Это явилось ответом на действия США, которые в конце марта повысили пошлины на импорт российских стали (на 25%) и алюминия (на 10%).Министерство экономического развития Российской Федерации оценило ущерб от данного шага для отечественных экспортеров в 537 миллионов 600 тысяч долларов.