Бывшая невеста сына Марии Шукшиной, Макара Касаткина стала героиней программы Прямой эфир. На шоу Андрея Малахова Фрейя Зильбер рассказала, что получила первые алименты от возлюбленного на их общего сына Марка.

Бывшая невеста сына Марии Шукшиной, Макара Касаткинастала героиней программы "Прямой эфир". На шоу Андрея Малахова Фрейя Зильберрассказала, что получила первые алименты от возлюбленного на их общего сынаМарка.Девушка родиламальчика весной этого года. Несколькомесяцев она пыталась доказать, что отцом ребенка является именно Касаткин. И ейэто в результате удалось с помощью программы "Прямой эфир". К слову, Макар досих пор не видел сына.Подтвердила родство с малышом в июне такжеактриса и ведущая Мария Шукшина. При этом знаменитость пообещала, что ее семьябудет помогать ребенку и его маме. Свое слово Шукшина сдержала.В эфиреток-шоу Фрейя сообщила, что получила первую денежную выплату в размере семитысяч рублей. Якобы, Макар устроился на работу, чтобы обеспечивать бывшуюневесту и своего сына.Также девушка рассказала, чтоМария Шукшина написала ей сообщение, где уточнила, как она может передатьдетские вещи и деньги для Марка. Зильбер получила все обещанное через адвоката."Эти семьтысяч – 25% от небольшой зарплаты Макара. Он пошел работать, чтобы выплачиватьалименты", – сказала Шукшина в телефонном разговоре, запись которогопредоставили для эфира. Присутствующие в студии, услышав размеры алиментов состороны известной семьи, разделились на два лагеря. Одним эта сумма показаласьсмешной, другие же посчитали, что мать должна сама обеспечивать малыша и вближайшее время выйти на работу.Не желая быть матерью-одиночкой,Зильбер обзавелась новым кавалером. С 21-летнимбодибилдером Никитой Малиной онапознакомилась в соцсетях. Парень помогаетФрейе с заботами о малыше.