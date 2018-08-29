58-летний Антон Табаков прокомментировал информацию о том, что его
приглашали к нотариусу по поводу завещания отца. В настоящее время мужчина
проживает заграницей.
58-летний Антон Табаков прокомментировал информацию о том, что его
приглашали к нотариусу по поводу завещания отца. В настоящее время мужчина
проживает заграницей.
В Сети появилась
информация, что на днях наследники легендарного режиссера ознакомились с его
завещанием. Якобы старшие дети – Антон и Александра Табаковы были приглашены
на эту встречу. По имеющейся информации, они удивились, узнав, что отец им
ничего не оставил в наследство.
Сын народного
артиста СССР прокомментировал эту новость. "Я с удивлением узнал, что меня
приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца", – цитирует Антона
Табакова сайт "Комсомольская правда".
При этом он
добавил, что, если бы это и было так, он не стал бы обсуждать это в СМИ. "Наследство,
завещание – это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, не
касается", – заключил мужчина.
Напомним, о многомиллионном
наследстве Олега Табакова стали писать сразу после его смерти. У
него пятеро наследников. Это вдова Марина Зудина, старшие дети Антон и
Александра, и младшие – Павел и Мария. Олег Павлович Табаков скончался 12
марта 2018 года.
Ранее в Сети появилась
информация о том, что Павел
Табаков пропал. Молодой человек опубликовал видео и фото в формате Stories, на
которых поинтересовался у подписчиков, как он оказался на паромной переправе
недалеко от подмосковных Луховиц. При этом Павел спросил "с кем
бухал" и отмечал, что ничего не помнит. К счастью, это оказалось
всего лишь шуткой.