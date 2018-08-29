58-летний Антон Табаков прокомментировал информацию о том, что его приглашали к нотариусу по поводу завещания отца. В настоящее время мужчина проживает заграницей.

58-летний Антон Табаков прокомментировал информацию о том, что егоприглашали к нотариусу по поводу завещания отца. В настоящее время мужчинапроживает заграницей.В Сети появиласьинформация, что на днях наследники легендарного режиссера ознакомились с егозавещанием. Якобы старшие дети – Антон и Александра Табаковы были приглашенына эту встречу. По имеющейся информации, они удивились, узнав, что отец имничего не оставил в наследство.Сын народногоартиста СССР прокомментировал эту новость. "Я с удивлением узнал, что меняприглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца", – цитирует АнтонаТабакова сайт "Комсомольская правда".При этом ондобавил, что, если бы это и было так, он не стал бы обсуждать это в СМИ. "Наследство,завещание – это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, некасается", – заключил мужчина.Напомним, о многомиллионномнаследстве Олега Табакова стали писать сразу после его смерти. Унего пятеро наследников. Это вдова Марина Зудина, старшие дети Антон иАлександра, и младшие – Павел и Мария. Олег Павлович Табаков скончался 12марта 2018 года.Ранее в Сети появиласьинформация о том, что ПавелТабаков пропал. Молодой человек опубликовал видео и фото в формате Stories, накоторых поинтересовался у подписчиков, как он оказался на паромной переправенедалеко от подмосковных Луховиц. При этом Павел спросил "с кембухал" и отмечал, что ничего не помнит. К счастью, это оказалосьвсего лишь шуткой.