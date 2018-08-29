Режиссер Квентин Тарантино назвал актера, который сыграет Чарльза Мэнсона в новом фильме автора Криминального чтива Однаждый в Голливуде. Главная роль в готовящейся картине досталась Дэймону Херриману, известному по сериалам Наемник Куорри, Тайный город, Корпорация и другим.

Режиссер Квентин Тарантино назвал актера, который сыграет Чарльза Мэнсона в новом фильме автора "Криминального чтива" "Однаждый в Голливуде". Главная роль в готовящейся картине досталась Дэймону Херриману, известному по сериалам "Наемник Куорри", "Тайный город", "Корпорация" и другим, сообщает People.Также стало известно, кто сыграет Романа Полански, чья жена Шэрон Тейт в 1969 году погибла от рук последователей Мэнсона. Роль знаменитого режиссера исполнит Рафаль Заверуха ("Боги", "Гражданин", "Город 44", сериал "Обо мне не беспокойтесь").Ранее сообщалось, что в новом фильме Тарантино примут участие Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Дэмиан Льюис, Дакота Фэннинг и Люк Перри.В ходе работы над картиной режиссер встретился с родственниками погибшей Шэрон Тейт, получив от них разрешение на съемку.Фильм "Однажды в Голливуде" посвящен трагическим событиям 1969 года, в ходе которых представители секты Чарльза Мэнсона убили жену Романа Полански.