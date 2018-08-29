Снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек, сообщила в эфире программы 60 минут вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек", — сообщила в эфире программы "60 минут" вице-премьер России Татьяна Голикова.Вице-премьер рассказала, что отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет обойдется государству более чем в три триллиона рублей. "В деньгах это 3,2 триллиона рублей. В правительстве был спор, я не буду этого скрывать. Спорили о более справедливом отношении к женщине, ведь исторически так сложилось, что она и в Советском Союзе, и в России несет большее обременение из-за воспитания детей", — сказала Голикова."С 2019 до 2028 года от повышения пенсионного возраста система получит примерно 7,8 трлн рублей. Все эти средства будут направлены на повышение пенсий", — сообщила вице-премьер. "В 2019 году повышение возраста даст системе около 2,9 трлн рублей, но на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн, в том числе бюджетный трансферт", — пояснила она.Замглавы правительства также сообщила, что пенсия и впредь будет индексироваться. "Мы можем гарантировать, что пенсия и после 2024 года будет индексироваться выше инфляции и обеспечивать прирост доходов граждан".При этом Татьяна Голикова заметила, что самыми бедными в России являются вовсе не пенсионеры, а семьи с детьми. "Пенсионеры в этом смысле являются более благополучной категорией граждан. Многие пенсионеры даже помогают своим детям, которые имеют не одного ребенка в семье. И здесь очень важно соблюсти баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами, чтобы молодые имели возможность выходить на работу, а пожилые родители будут сидеть дома с детьми", — сказала Голикова.Отвечая на вопрос ведущих программы о наказании за увольнение работников в предпенсионном возрасте, Татьяна Голикова сказала, что введение уголовной ответственности за это надо обсуждать с работодателями и профсоюзами."Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет… Это штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев", — отметила вице-премьер.29 августа Владимир Путин в своем телеообращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях. Так, женщины теперь смогут уйти на заслуженный отдых не с 63, как предлагалось законопроектом, а с 60 лет. Многодетные матери получат право получать пенсию еще раньше. Все озвученные предложения будут оформлены в качестве президентских поправок.Президент отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.Кроме того, Путин предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию.