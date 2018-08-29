Президент России в полдень 29 августа выходит в эфир. Телеобращение Владимира Путина посвящено совершенствованию пенсионного законодательства.

Президент России в полдень 29 августа выходит в эфир. Телеобращение Владимира Путина посвящено совершенствованию пенсионного законодательства.Глава государства выступление по телевидению во время совещания в Омске. Президент заявил, что нужно осторожно подходить к решению вопроса о пенсиях и пообещал разъяснить свою позицию в ближайшее время.Телеобращение Путина начинается ровно в . Трансляция мероприятия ведется на ведущий федеральных каналах страны.