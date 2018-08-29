В Москве трагически погиб вице-президент группы Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз Де Куман.

В Москве трагически погиб вице-президент группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз Де Куман."Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств", — сообщили РИА Новости в пресс-службе НЛМК.Как уточняет ТАСС, Бруно Чарльз Де Куман погиб, выпав из окна дома на улице Серафимовича, более известного как Дом на набережной, в центре Москвы. Причины случившегося устанавливаются. По факту трагедии начата проверка.