Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения

Виновник аварии был в состоянии алкогольного опьяненияНа мосту через реку Кострому столкнулись три автомобиля, сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД. В результате ДТП пострадали два человека.Авария произошла утром во вторник, 28 августа. 47-летний водитель, находясь за рулем автомобиля LADA Kalina, решил обогнать автобус «ПАЗ». Он задел машину правой стороной и вылетел на встречную полосу, где врезался в «ГАЗель». В результате ДТП легковушка перевернулась.Как сообщают правоохранители, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. До этого его лишил прав. Тем не менее, мужчина продолжал работать в такси.