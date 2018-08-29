Главного лесника все-таки нашли. Пустующее место руководителя департамента лесного хозяйства занял Иван Петухов. Об этом сообщил Рослесхоз.
Главного лесника все-таки нашли. Пустующее место руководителя департамента лесного хозяйства занял Иван Петухов. Об этом сообщил Рослесхоз. Имя нового начальника упомянули в связи с лесным пожаром в Петушинском районе. Федеральное агенство лесного хозяйства сообщило, что главный лесник 33 региона уже выехал на место ЧП. Выбрали Ивана Петухова на роль руководителя департамента совместным решением глава Рослесхоза Иван Валентик и губернатор области Светлана Орлова
. Петухов начал свой профессиональный путь в Карелии, потом работал в Ленинградской области. На службе зарекомендовал себя как профессионал. Напомним, департамент лесного хозяйства оставался без руководителя больше полугода. Назначить главного лесника региона Светлана Орлова
обещала еще к 1 августа и даже говорила о том, что кандидатура на это место есть. Однако новый начальник департамента появился в области только к концу августа во время серьезного природного пожара.