Министерство молодежи и спорта Украины сделало заявление после того, как стало известно об участии украинских шахматисток в чемпионате мира в российском Ханты-Мансийске. Чиновники дали понять, что это решение может повлечь за собой последствия.

Министерство молодежи и спорта Украины сделало заявление после того, как стало известно об участии украинских шахматисток в чемпионате мира, который состоится в Ханты-Мансийске. Представители ведомства дали понять, что это решение может повлечь за собой последствия."Ответственность за поездки спортсменов, их безопасность лежат исключительно на спортивных федерациях и лично на самих спортсменах и тренерах, принявших решение ехать в Россию, — приводит заявление министерства Спорт24.Ru. – Все они должны осознавать все возможные риски и последствия".При этом в министерстве отметили, что не в состоянии запретить гражданам Украины приезжать на территорию РФ. Также в ведомстве подчеркнули, что поездки таких спортсменов не будут финансироваться государством, а сами шахматистки не получат призовых, а их результаты не повлияют на присвоение званий.