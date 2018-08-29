Встречаем гостей. Владимирскую область с официальным визитом посетила делегация республики Крым. Среди гостей в регион прибыл в том числе и глава республики Сергей Аксёнов.

Встречаем гостей. Владимирскую область с официальным визитом посетила делегация республики Крым. Среди гостей в регион прибыл в том числе и глава республики Сергей Аксёнов. В рамках визита крымчан на площади Победы провели патриотическо-духовную акцию. В торжественной обстановке Владимиру преподнесли сразу несколько подарков: передали частицы Вечного огня из Симферополя и Севастополя. А владимирским прихожанам вручили Икону Святителя Луки Крымского. В скором времени она украсит внутреннее убранство строящегося в центре города храма в честь равноапостольного князя Владимира. А в Муромском Кафедральном Соборе теперь будет храниться частица мощей Святителя Луки Крымского. Это еще один подарок делегации.Алла Пашкунова, зам.председателя совета министров республики Крым: "Его мощи находятся в Крыму, и к нам едут со всей России, чтобы к ним приложиться. Эта частица, которая сегодня будет подарена вам, поможет владимирцам, вашим гостям, жителям области обрести духовный покой, найти исцеление, найти для себя ответ на какой-то вопрос".Приезд крымчан – ответный визит. В этом году на полуостров уже приезжала владимирская делегация, в ее рядах были участники военно-патриотического движения "Юнармия" и общественники из "Боевого братства". Они совершили большой автопробег под названием От победы к победам по маршруту Владимир-Севастополь-Симферополь-Владимир. Приезжали они в республику не с пустыми руками.Михаил Колков, вице-губернатор по социальной политике: "Наш автомарш, наше боевое братство доставило в дар Крыму частицу мощей святых князей Петра и Февронии Муромских. Очень надеюсь, что они послужат укреплению крымских браков и семьи в Крыму будут более прочными".Почти часовая церемония проходила под палящим солнцем. С учётом того, что официальные лица задержались почти на полчаса, юнармейцам, которые собрались на площади Победы заранее, пришлось провести на открытой площадке немало времени. В итоге, нескольким ребятам стало плохо. Пришлось вызывать карету скорой помощи и приводить их в чувства.