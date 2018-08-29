Приближается 1 сентября – День знаний, праздник, когда нарядные улыбающиеся дети собираются на школьные торжественные линейки, и каждый в руках держит яркий красочный букет. Эти цветы они ..

Приближается 1 сентября – День знаний, праздник, когда нарядные улыбающиеся дети собираются на школьные торжественные линейки, и каждый в руках держит яркий красочный букет. Эти цветы они потом подарят своим учителям.Но можно 1 сентября сделать ещё и днём добрых дел.Для тех, кому не везётДля этого нужно рассказать ребятам, что достаточно подарить учителю по одному цветку, а остальные деньги отдать на благотворительность. Это будет урок сострадания и умения даже на своём празднике помнить о тех, кому сейчас не везёт, кто хочет так же, как все, учиться, но здоровье не позволяет прийти в школу.Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» приглашает всех мам и пап, уже отложивших деньги на букет к 1 сентября, всех бабушек и дедушек, вырастивших самые красивые гладиолусы на дачных грядках, и всех учеников российских школ, которые вот-вот пойдут в очередной класс, присоединиться к акции «Цветы жизни» и в День знаний подарить любимому учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей -подопечных фонда, родители которых не могут самостоятельно оплатить их лечение.В акции планируют принять участие школы большинства регионов России! Крым, Осетия, Чувашия, Костромская область, Алтайский край...Каждой присоединившейся к всероссийской акции школе фонд «АиФ. Доброе сердце» высылает буклет с историями и фотографиями подопечных школьного возраста – и пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в срочном лечении сверстников они могут помочь.Мог быть здоровымВ Костромской области в помощи нуждается 10-летний Святослав Смирнов. Он не может ходить, стоять, сидеть.Слава мог бы родиться здоровым ребёнком. Срок родов приходился на 9 Мая, и накануне врач решила вызвать роды – чтобы отдохнуть на праздники. Вызвала - и ушла домой. Воды отошли. А ребенок – застрял.Он появился на свет только спустя четыре дня маминых слёз, после длительного безводного периода, кислородного голодания и уже с единичным сердцебиением, его тащили силой, сломав по дороге ключицу и повредив шейные позвонки. Малыш сам не дышал, его подключили к искусственной вентиляции лёгких, делали непрямой массаж сердца, кормили через зонд...Утром и вечером маме давали посмотреть на него в реанимации и предлагали «позвать папу поглядеть, пока жив». Но Смирновы с сыном прощаться не собирались, и дома брата ждала ещё двое ребят.В год Славе поставили диагноз ДЦП (детский церебральный паралич). С тех пор он прошёл десятки (!) восстановительных курсов в различных реабилитационных центрах страны, четыре раза был оперирован.Сейчас Слава перешёл во второй класс, к нему приходила на дом учительница. Учёба далась мальчику трудно – первый класс растянулся на два долгих учебных года. Но Слава справился!Как рассказала мама Наталья Владимировна, Слава с удовольствием читает книжки, смотрит телевизор. Любимые передачи – на английском языке, а ещё почему-то соревнования по плаванию, прямо глаз не может оторвать. Любит играть с братьями – самый старший закончил Костромской педуниверситет и уже призван в армию, средний пойдёт в 10-й класс.Самостоятельно Слава не ходит и не сидит, но может ползать в специальной опоре, ходить в ходунках, стоять с поддержкой. Родители постоянно занимаются его восстановлением и ищут новые методы. Вот сейчас надеются, что иппотренажер поможет встать сыну на ноги...«Тренажер – имитация езды на лошади, чтобы укрепить мышцы спины, - говорит Наталья Владимировна. - Тогда сын сможет сидеть. Это облегчение для нас и для учительницы, которая вынуждена держать его на руках, когда они занимаются».На покупку иппотренажера для Святослава требуется по нынешним меркам небольшая сумма - 64500 рублей. Но для семьи, где мама на инвалидности и работает один папа, - неподъёмная.Расскажите своим детям и их одноклассникам о том, что собранные деньги помогут этому мальчишке жить и учиться. Пусть 1 сентября будет днём самых важных знаний – Человека о Человеке. День, когда мы научим детей добру.«АиФ. Доброе сердце» начинает сбор 64 500 руб. для Святослава Смирнова, 10 лет, Костромская область.Тем, кто хочет помочьС помощью сотового телефона: Напишите SMS на номер 8910, укажите, какую сумму в рублях хотите перечислить, дождитесь ответного SMS с просьбой подтвердить платёж, напишите любой ответ для подтверждения.Через интернет: зайдите на сайт фонда www.dobroe.aif.ru. В меню выберите раздел «Как помочь», затем зайдите в окно «С помощью банковской карты». Следуйте инструкциям.Через банковский перевод: счёт БФ «АиФ. Доброе сердце», № сч. 40703810838090000738 в ПАО «Сбербанк» (Москва), ИНН 7701619391, БИК 044525225, корр./сч. 30101810400000000225. В графе «назначение платежа» напишите: пожертвование. Если вы хотите помочь именно Святославу, графе «назначение платежа» уточните «Смирнов Святослав».Как узнать, поступили ли ваши средства? Зайдите на сайт фонда www.dobroe.aif.ru в раздел «Наши отчёты», или позвоните по тел.: (916) 941-41-12; (495) 646-57-89 (доб. 4554), или спросите нас по e-mail dobroe@aif.ru.