На нью-йоркских кортах продолжается заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 53 млн долларов.

На нью-йоркских кортах продолжается заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг соревнований, общий призовой фонд которых в этом году составляет 53 млн долларов.В матче второго раунда 22-летний российский спортсмен одержал победу над 20-летним греком Стефаносом Циципасом, который был посеян на турнире под 15-м номером. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Медведева, следующим соперником которого станет хорват Борна Чорич (20-я ракетка турнира).