Известный российский дрессировщик Эдгар Запашный опубликовал видео нападения льва на своего коллегу в Большом Московском Государственном цирке — инцидент произошел 27 августа во время репетиции.
Известный российский дрессировщик Эдгар Запашный опубликовал видео нападения льва на своего коллегу в Большом Московском Государственном цирке — инцидент произошел 27 августа во время репетиции.
По словам Эдгара, нападению льва подвергся дрессировщик Алексей Макаренко после окончания репетиции, когда хищников выводили со сцены.
Публикация от Эдгард Запашный