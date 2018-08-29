Известный российский дрессировщик Эдгар Запашный опубликовал видео нападения льва на своего коллегу в Большом Московском Государственном цирке — инцидент произошел 27 августа во время репетиции.

Известный российский дрессировщик Эдгар Запашный опубликовал видео нападения льва на своего коллегу в Большом Московском Государственном цирке — инцидент произошел 27 августа во время репетиции.По словам Эдгара, нападению льва подвергся дрессировщик Алексей Макаренко после окончания репетиции, когда хищников выводили со сцены.Публикация от Эдгард Запашный