В центре Санкт-Петербурга мужчина с ножом совершил серию нападений на прохожих. На площади Тургенева он ранил пожилую женщину, после чего скрылся. Затем на площади Репина угрожал убийством двум девушкам.

В центре Санкт-Петербурга мужчина с ножом совершил серию нападений на прохожих. На площади Тургенева он ранил пожилую женщину, после чего скрылся. Затем на площади Репина угрожал убийством двум девушкам.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, нападавший задержан. Им оказался ранее судимый 23-летний гражданин РФ.По факту нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее в Петербурге был задержан главарь банды подростков, совершавших нападения на прохожих.