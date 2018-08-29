В двух ведущих российских библиотеках поменялись директора. Гендиректором ФБУ Российская национальная библиотека назначен Александр Вершинин. Российскую государственную библиотеку возглавил Вадим Дуда. Соответствующие распоряжения отдал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В двух ведущих российских библиотеках поменялись директора. Гендиректором ФБУ "Российская национальная библиотека" назначен Александр Вершинин. Российскую государственную библиотеку возглавил Вадим Дуда. Соответствующие распоряжения отдал премьер-министр России Дмитрий Медведев.Как уточняет РИА Новости, Александр Вершинин был назначен генеральным директором вместо Александра Вислого, который был освобожден от занимаемой должности. Новый директор назначен на должность сроком на пять лет.Александр Вершинин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Стажировался и вел научно-исследовательскую работу в университетах Гамбурга и Регенсбурга. С 2002 по 2005 год работал заместителем торгового представителя Российской Федерации в Германии. С 2008 года возглавлял Президентскую библиотеку имени Ельцина.С 2016 года исполняющим обязанности РГБ был Владимир Гнездилов.Вадим Дуда занимал пост руководителя Библиотеки иностранной литературы​​​.