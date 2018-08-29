Компания Yota Technologies, которая ранее называлась Yota Devices и теперь не имеет никаких связей с Россией, анонсировала в Гонконге новую модель смартфона YotaPhone. Yota 3+ является улучшенной версией Yota 3 (доступна только в Китае), которая ориентирована на международный рынок.

Компания Yota Technologies, которая ранее называлась Yota Devices и теперь не имеет никаких связей с Россией, анонсировала в Гонконге новую модель смартфона YotaPhone. Yota 3+ является улучшенной версией Yota 3 (доступна только в Китае), которая ориентирована на международный рынок.С точки зрения аппаратной части новинка практически идентична предшественнице. Используются два экрана: 5,5-дюймовая AMOLED-панель с лицевой стороны и 5,2-дюймовая вспомогательная на электронных чернилах сзади. Внутри размещены процессор Snapdragon 625, 4 ГБ "оперативки", модуль флеш-памяти на 64 либо 128 ГБ. Сзади установлена 12-мп камера, спереди — "фронталка" на 13 мп. Чуть выросла только емкость батареи: с 3200 до 3300 мАч.Yota 3+ работает на актуальной версии Android — 8.1 Oreo (Yota 3 использует Android 7.1) и программной платформе Yeti 4-го поколения. Последняя обеспечивает второй экран устройства дополнительными возможностями, которых не было у последнего "йотафона".В частности, заявлена поддержка функции App2Back для запуска любых приложений на вспомогательной панели, Always-On для отображения прогноза погоды, часов, уведомлений, календаря и других виджетов, YotaSnap для вывода важной информации без потребления энергии, YotaSelfie для съемки сэлфи на основную камеру.∎СМИ: "Ростех" избавился от доли в производителе YotaPhone читайте такжеДата релиза Yota 3+ на международном рынке неизвестна. На выставке HKCCF 2018 в Гонконге, где анонсировали новинку, было продано 400 экземпляров смартфона. Как уточняется на странице YotaPhone Club во "ВКонтакте", там Yota 3+ с 64 ГБ памяти предлагался за $315 (около 21 000 рублей), вариант на 128 ГБ — за $365 (24 000 рублей).