На итальянском острове Лидо в среду открывается 75-й Венецианский фестиваль. Всего в основном конкурсе участвует 21 лента; судить конкурс будет международное жюри во главе с Гильермо дель Торо.

На итальянском острове Лидо в среду открывается 75-й Венецианский фестиваль. Всего в основном конкурсе участвует 21 лента; судить конкурс будет международное жюри во главе с Гильермо дель Торо.Открывать фестиваль будет картина "Человек на Луне" режиссёра Дэмиена Шазелла. Лента расскажет и о первом полёте на Луну, и о том, какой ценой астронавту Нилу Армстронгу дался этот шаг.Российских картин в основном конкурсе нет, но фильм отечественных кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" вошёл в программу "Горизонты". Картина — драматическая притча о борьбе человека за жизнь; действие происходит в сибирской глубинке.Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо. Вместе с ним судить картины будут оценивать актриса Наоми Уоттс, актёр и режиссёр Кристоф Вальц, режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.Кинофестиваль продлится до 8 сентября, сообщает "Интерфакс".