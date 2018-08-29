Мероприятие состоится в понедельник, 3 сентября

Мероприятие состоится в понедельник, 3 сентябряВ понедельник, 3 сентября, в Костроме пройдет марафон «10000 шагов к здоровью».Жители пройдут по главному маршруту своего города. Он начнется у площади Мира . Далее участники будут двигаться мимо музея истории края, Богоявленско-Анастасииного монастыря, музейного подворья, архитектурного ансамбля на центральной площади и других достопримечательностей. Шагающих будет сопровождать экскурсовод.К акции в своих городах присоединяться жители Шарьи, Нерехты, Буя, Волгореченска, Галича.Для них создадут специальные маршруты.