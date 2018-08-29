В Крыму археологи нашли мраморную статую мужского торса в одежде, предположительно, эпохи эллинизма. Находка попалась на раскопках античного городища Мирмекий в Керчи. Это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голова и ноги статуи, вероятнее всего, были отделены еще в древности.

В Крыму археологи нашли мраморную статую мужского торса в одежде, предположительно, эпохи эллинизма. Находка попалась на раскопках античного городища Мирмекий в Керчи.Как сообщил РИА Новости руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, статуя сделана она из мрамора и найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры.Это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голова и ноги статуи, вероятнее всего, были отделены еще в древности. Вопрос о дальнейшей судьбе статуи решается.