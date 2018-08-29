На эти деньги девушка отремонтировала свой автомобиль и вернула долги

На эти деньги девушка отремонтировала свой автомобиль и вернула долгиВ Лакинске 23-летняя сотрудница магазина забрала из кассы 20 тысяч рублей.Девушка работала заместителем управляющего. После смены она по инструкции достала все деньги из трех касс для инкассатрского пакета. Убедившись, что в магазине на нее никто не смотрит, сотрудница вытащила оттуда 20 тысяч рублей. Она потратила деньги на ремонт своего автомобиля и вернула старые долги.Сейчас подозреваемую задержали. Девушка во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.