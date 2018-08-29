Мужчина возвращался домой после застолья

Мужчина возвращался домой после застольяВ Нерехте пьяный водитель, увидев инспекторов УГИБДД, попытался скрыться от них в поле.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, мужчина резко съехал с дороги. Тем не менее, правоохранители задержали его. Оказалось, местный житель возвращался после застолья домой. Его привлекли к ответственности за езду в пьяном виде.В этот день полицейские задержали еще двух водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. 20-летнего жителя Шарьи поймали на этом нарушении не в первый раз. В отношении него возбудили уголовное дело.Еще одного мужчину - 60-летнего пенсионера - задержали в Нерехте. Он катался по полям на машине без номеров. Мужчина признался, что праздновал окончание удачной охоты.