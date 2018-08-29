Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открыл участок трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе. Новая магистраль фактически является дублером МКАД. Что из себя представляет трасса и какую пользу она принесет москвичам и жителям столичного региона – об этом в материале Dni.Ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открылучасток трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе. Новаямагистраль фактически является дублером МКАД. Что из себя представляет трасса икакую пользу она принесет москвичам и жителям столичного региона – об этом вматериале Dni.Ru.Первоклассная дорога"Несколько дней назад мы закончили реконструкцию Калужского шоссе, а сегодня открываем еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы", – сказал градоначальник. Он подчеркнул, что это очень важная, сделанная на серьезном уровне трасса.Трасса Солнцево – Бутово – Видное – первоклассная магистральобщегородского значения, ее строительство началось в конце 2015 года. Своеназвание дорога получила по районам, через которые она проходит.По планумагистраль начинается от Боровского шоссе недалеко от деревни Рассказовка,затем доходит до Киевского шоссе у деревни Картмазово, после чего следует доКалужского в районе поселка Коммунарка, а затем выходит к району ЮжноеБутово. Оттуда она следует в город Видное Московской области, пересекаяВаршавское шоссе.Строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное (СБВ)ведется поэтапно. Отрезок от Киевского до Калужского шоссе – первый этапреализации мегапроекта. Фактически это ее центральный участок, который свяжетдве важнейшие вылетные магистрали Новой Москвы.На участке построено 27 километров дорог, из них восемь -длина основного хода трассы. Остальное – это протяженность девяти путепроводов (9,8 километра),тоннелей (900 метров), боковых проездов, а также подъездной дороги к станции"Саларьево" Сокольнической линии Московского метрополитена. Длядвижения транспорта предусмотрено по четыре полосы в каждую сторону.Не обошлось и без рекордов. Так, тоннель трассы подКалужским шоссе стал самым широким в Москве – около 100 метров. Позаботились ио пешеходах: для них оборудовано три подземных перехода. А для комфорта местныхжителей и защиты прилегающей территории от гула оживленной трассы построенышумозащитные экраны на протяженности 2,7 километра.Стоит отметить, что процесс строительства находился напостоянном контроле специалистов Мосгосстройнадзора. Эксперты ведомства приучастии Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС)регулярно проверяли качество устройства проезжей части, а также железобетонныхконструкций путепроводов и тоннелей.Комфортное передвижениеУчасток магистрали от Киевского до Калужского шоссе станетважнейшей составляющей транспортного каркаса Новой Москвы. Жителиприсоединенных территорий, "старой" Москвы, а также столичногорегиона могут проехать по трассе, не останавливаясь на светофорах. Это нетолько повысит комфортность передвижения, но и сократит время в пути длятранспорта. Добираться на работу станет гораздо быстрее.Одно из главных преимуществ нового участка – отсутствиенеобходимости выезжать на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД). Раньше длятого, чтобы попасть, к примеру, с Киевского на Калужское шоссе, необходимо былотратить время и добираться до кольца, поскольку прямой связи между вылетнымимагистралями не было. Открытие нового участка значительно разгрузит МКАД, атакже Киевское и Калужское шоссе на подъезде к кольцевой.В перспективе трасса Солнцево – Бутово – Видное соединитмежду собой четыре вылетных магистрали – Боровское, Киевское, Калужское иВаршавское шоссе. Магистраль перераспределит транспортные потоки между радиальныминаправлениями и МКАД, свяжет территорию Новой Москвы с районами Солнцево иБутово, а также подмосковным городом Видное. У жителей этих локаций появитсягораздо больше вариантов при планировании своего маршрута.Одновременно с дорожным строительством на территорииТроицкого и Новомосковского округов продолжается создание новых рабочих мест.Большое их количество сосредоточено в Коммунарке. Новая трасса улучшиттранспортную доступность местного административно-делового центра, а такжедругих перспективных районов Новой Москвы.Еще один существенный плюс – распределение пассажиропотока вметро. По СБВ можно будет с комфортом подъехать не только к Сокольнической, нои Бутовской и Калининско-Солнцевской (КСЛ) линиям подземки. Так, две конечныестанции КСЛ – "Рассказовка" и"Новопеределкино" будут находиться в непосредственной близости отбудущего пересечения трассы Солнцево– Бутово – Видное с Боровским шоссе. Крометого, магистраль позволит организовать удобные подъезды к проектируемой линииметро от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии вКоммунарку.Уникальный проект"Изюминкой" участка от Киевского до Калужскогошоссе является его совмещение с новым отрезком Сокольнической линии от"Саларьево" до "Столбово", на котором расположились четырестанции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и"Столбово".Прокладка линии подземки параллельно со строительствомтрассы – такое в московской практике произошло впервые. Участок метро проходитв створе трассы СБВ по разделительной полосе встречных транспортных потоков.Исполнение линии в основном надземное, лишь на некоторых отрезках поезда будутпроходить в тоннелях.Наибольший интерес представляют станции "Филатовлуг" и "Прокшино", которые располагаются между проезжими частямиСБВ. У "Прокшино" будет два выхода – на обе стороны трассы к будущимжилым кварталам, а у станции "Филатов луг" один – к одноименномупоселку.Платформы обеих станций для удобства пассажиров будутзакрытыми, а путевые стены выполнят из стекла. Благодаря этому на станции будетпроникать много дневного света. На создание их облика дизайнеров вдохновлялиархитектурные проекты вокзалов конца XIX – начала XX века.Ждать открытия новых станций осталось недолго. Основныестроительные работы там уже завершены, ведется отделка, монтируется инженерноеоборудование. До конца года планируется технический запуск поездов, а первыепассажиры смогут прокатиться от "Саларьево" до "Столбово"уже в начале следующего года.Дальнейшие планыНа втором этапе трассу Солнцево – Бутово – Видное продлят отКалужского шоссе через административно-деловой центр в Коммунарке до улицыПоляны в Бутово, а затем доведут до Варшавского шоссе. Здесь планируетсявозвести новые эстакады с устройством разворотных съездов, путепровод через Курскоенаправление Московской железной дороги и тоннель.На пересечении магистрали с улицами Бартеневская и Веневскаяпоявится транспортная развязка, а на улицах Поляны и Скобелевская возведут двеэстакады. В Бутово СБВ разделится на две части: одна пойдет на север ктранспортно-пересадочному узлу "Лесопарковая", а другая – к Курскомужелезнодорожному направлению.Рядом с железной дорогой трасса вновь разделится на двечасти. Один участок проложат в северном направлении вдоль Курского направленияМЖД с выходом к транспортной развязке на Варшавском шоссе, а другой – вюго-восточном также с выходом к "Варшавке". На этом столичная частьтрассы закончится, а далее за дело возьмутся строители из Подмосковья. Такимобразом, будет создан полноценный юго-западный дублер МКАД.