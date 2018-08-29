Инспекторы ГИБДД обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость нахождения за рулем в состоянии опьянения.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Скутер «Flash» под управлением молодого человека был остановлен нарядом ДПС в начале августа текущего года на участке автодороги «Собинка – Лакинск – Ставрово». По внешним признакам водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что на месте было подтверждено показаниями алкотестера.Полицейские выяснили, что ранее местный житель уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние – управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Несмотря на это, молодой человек вновь сел за руль, употребив перед поездкой спиртное.Инспекторы ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В случае употребления спиртных напитков, воспользуйтесь услугами такси или пассажирским транспортом.