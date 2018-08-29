Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсуждают неоднозначные видеозаписи, на которых запечатлено, как спасатели предотвращают гибель людей довольно жесткими методами. Ради спасения тех, кто оказался у последней черты, сотрудники экстренных служб не стесняются применять силу.

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсуждают неоднозначные видеозаписи, на которых запечатлено, как спасатели предотвращают гибель людей довольно жесткими методами. Ради спасения тех, кто оказался у последней черты, сотрудники экстренных служб не стесняются применять силу.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как спасатели пинают ногами людей, которым нужна помощь. Очевидно, что таким образом сотрудники экстренных служб успешно выполняют свою задачу, но насколько уместны подобные методы?Неоднозначная запись собрала около миллиона просмотров всего за несколько часов.Некоторые отнеслись к подобным методам спасения с юмором."Любовь идет не из сердца, а из подошвы ботинка", — отметил один из пользователей форума."Твоя жизнь стоит того, чтобы жить, тебя любят! Далее человека пинают в лицо", — написал другой "реддитор".Также люди отметили, что для столь нетривиального и точного реагирования в экстремальных ситуациях необходима специальная подготовка.