Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников перестанут участвовать в гастрольных турах коллектива. Об этом сообщил их PR-менеджер Константин Кудрявцев.

Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников перестанут участвовать в гастрольных турах коллектива. Об этом сообщил их PR-менеджер Константин Кудрявцев.В многострадальном коллективе случился новый раскол. Дело в том,что актеры создают новое концертное шоу "Веселые пельмени" и займутся егоразвитием.Первыми новую программу в сентябре-октябре этого года увидят жителиКрасноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени и Челябинска, передает Ura.ru. В свою очередь Мясников на своей страницев Instagram написал, что "Уральские пельмени" не развалились. Вовсяком случае, телезрители отсутствия любимых артистов на заметят. По егословам, команда в полном составе продолжит сниматься в выпусках шоудля СТС.Директор шоу "УральскиеПельмени" Евгений Орлов объяснил, что "Веселые пельмени" – это продукт"Уральских пельменей". "Дело в том, что при участии Андрея Рожковаи Вячеслава Мясникова было придумано столько номеров, что они ужене вмещаются в одно выступление, поэтому мы решили пойтина такой эксперимент", – сказал Орлов. Также он добавил, чтов гастролях вместо двух звезд будут участвовать другие – "молодыеоткрытия".Напомним, ранее уже ходилислухи о расколе в "Уральских пельменях". Они появились после того,как в 2015 году из команды ушел продюсер, актер Сергей Нетиевский.Коллектив обвинил его в краже денег, тот ответил похожими претензиямив адрес коллег.