Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников перестанут участвовать в гастрольных турах коллектива. Об этом сообщил их PR-менеджер Константин Кудрявцев.
Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников перестанут участвовать в гастрольных турах коллектива. Об этом сообщил их PR-менеджер Константин Кудрявцев.
В многострадальном коллективе случился новый раскол. Дело в том,
что актеры создают новое концертное шоу "Веселые пельмени" и займутся его
развитием.
Первыми новую программу в сентябре-октябре этого года увидят жители
Красноярска, Новосибирска, Омска, Тюмени и Челябинска, передает Ura.ru. В свою очередь Мясников на своей странице
в Instagram написал, что "Уральские пельмени" не развалились. Во
всяком случае, телезрители отсутствия любимых артистов на заметят. По его
словам, команда в полном составе продолжит сниматься в выпусках шоу
для СТС.
Директор шоу "Уральские
Пельмени" Евгений Орлов объяснил, что "Веселые пельмени" – это продукт
"Уральских пельменей". "Дело в том, что при участии Андрея Рожкова
и Вячеслава Мясникова было придумано столько номеров, что они уже
не вмещаются в одно выступление, поэтому мы решили пойти
на такой эксперимент", – сказал Орлов. Также он добавил, что
в гастролях вместо двух звезд будут участвовать другие – "молодые
открытия".
Напомним, ранее уже ходили
слухи о расколе в "Уральских пельменях". Они появились после того,
как в 2015 году из команды ушел продюсер, актер Сергей Нетиевский.
Коллектив обвинил его в краже денег, тот ответил похожими претензиями
в адрес коллег.