В столице Узбекистана неизвестные плеснули кислотой в лицо женщине. ЧП случилось на улице Чиланзар, в Учтепинском районе Ташкента. Мотивы преступления пока неизвестны. По горячим следам преступники задержаны: ими оказались четыре жителя Алмазарского района Ташкента.

В столице Узбекистана неизвестные плеснули кислотой в лицо женщине. ЧП случилось на улице Чиланзар, в Учтепинском районе Ташкента. Мотивы преступления пока неизвестны.Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, четверо неизвестных плеснули кислоту в лицо гражданке Л.К. и скрылись с места происшествия. Потерпевшая госпитализирована.По горячим следам преступники задержаны: ими оказались четыре жителя Алмазарского района Ташкента.