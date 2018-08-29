Обращение президента России Владимира Путина к народу по изменениям в пенсионной системе стало реакцией на запросы общества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы 60 минут.

Обращение президента России Владимира Путина к народу по изменениям в пенсионной системе стало реакцией на запросы общества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы "60 минут".Она сказала, что по вопросу пенсионного законодательства президент обратился напрямую к гражданам. И такой формат используется впервые."Президент подчеркнул ответственность власти и граждан перед будущими поколениями», — заявила Матвиенко, отметив, что "он внимательнейшим образом следил за дискуссией в обществе, в которой участвовали рядовые граждане, политические партии и профсоюзы"."Это обращение подчеркивает всю серьезность и чувствительность вопросов изменения пенсионного законодательства. Президент был очень искренним, видно было, что он выстрадал это обращение. Каждый человек, кто прочтет это обращение, поймет правоту президента", — считает спикер верхней палаты парламента.Валентина Матвиенко назвала это обращение Владимира Путина системой мер для смягчения переходного периода, призванной сделать эти изменения менее болезненными. Она подчеркнула, что "благодаря изменениям пенсионного законодательства пенсии будут устойчиво расти на 1000 рублей в месяц каждый год"."Больше всего я порадовалась за то, что президент предложил женщинам снизить пенсионный возраст с 63 до 60 лет. Это справедливо, это оправданно", — сказала Матвиенко. "И что многодетные мамы, в зависимости от количества детей, получат право досрочного выхода на пенсию ", — продолжила она.Спикер СФ напомнила, что в ходе обсуждения параметров новой пенсионной системы остро звучала тема выхода на пенсию малочисленных народов Севера. Она поддержала инициативу президента о досрочном выходе на пенсию для этой категории граждан, а также пенсионные льготы для жителей села, где "уровень и продолжительность жизни ниже, чем в крупных городах".Во время обращения Владимир Путин предложил ввести ответственность за безосновательное увольнение или отказ при приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Сенатор заявила, что Совет Федерации поддержит эти меры."Мы с удовольствием примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности работодателей, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста", — заявила Матвиенко.При этом, подчеркнула спикер, нужны и решения, стимулирующие бизнес сохранять рабочие места для таких сотрудников.Валентина Матвиенко также призвала не забывать и о трудоустройстве молодежи. "Мы не должны забывать о рабочих местах для молодежи, которые тоже необходимо обеспечить, и параллельно с этим гарантировать условия для продолжения активной профессиональной деятельности и для людей предпенсионного возраста", — отметила сенатор.29 августа Владимир Путин выступил с обращением по изменениям пенсионного законодательства. Он сообщил, что откладывать подобные изменения было бы безответственно, и предложил внести ряд поправок в законопроект о пенсионных изменениях.Так, женщины теперь смогут уйти на заслуженный отдых не с 63, как предлагалось законопроектом, а с 60 лет. Многодетные матери получат право получать пенсию еще раньше. Все озвученные предложения будут оформлены в качестве президентских поправок.