Обвиняемые приобрели оружие в Москве, чтобы перепродать его в своих торговых точках

Обвиняемые приобрели оружие в Москве, чтобы перепродать его в своих торговых точкахУголовное дело возбуждено в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в незаконной продаже кастетов и пневматических винтовок на рынке в Петушинском районе, сообщает УМВД по Владимирской области.Владельцы двух торговых точек были задержаны в августе. Полицейские изъяли у них 37 кастетов и 13 пневматических винтовок. По заключению экспертов, эти кастеты относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия. Винтовки были переданы на экспертизу, чтобы установить возможные изменения в конструкции.По данным полиции, обвиняемые приобрели оружие в Москве, чтобы перепродать его в своих торговых точках.