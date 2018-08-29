Стоимость поднимется на 4 рубля за литр

Стоимость поднимется на 4 рубля за литрВо Владимирской области могут снова вырасти цены на молоко. Об этом рассказал заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.Стоимость поднимется примерно на 4 рубля за один литр.Ранее закупочная цена на молоко упала с 28 рублей до 23. С окончанием летнего сезона она снова поднимается - по 50 копеек. Как заявил Трутнев, переработчики готовы к цене в 25 рублей. Селяне видели цены даже в 28-30 рублей.«Для них не совсем ясно, почему цена упала, а топливо и электричество выросло. Надо стремиться к уровню 26-27 рублей на молоко. Посмотрим, что будет по факту», - рассказал чиновник.