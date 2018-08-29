Владельцы двух торговых точек, расположенных на одном из рынков в Петушинском районе, занимались незаконной реализацией холодного оружия ударно-раздробляющего действия.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия). Фигурантами уголовных дел стали 39-летний и 36-летняя местные жители.Факты незаконного сбыта кастетов были выявлены сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из Петушинского ОМВД. Специальные мероприятия, проводимые оперативниками с весны текущего года, завершились в середине августа задержанием владельцев двух торговых точек рынка, расположенного на территории Петушинского района.У фигурантов полицейские изъяли в общей сложности 37 кастетов, относящихся по заключению экспертов к холодному оружию ударно-раздробляющего действия. Также правоохранители изъяли 13 пневматических винтовок, которые переданы на экспертизу для определения возможных изменений в их конструкции.Установлено, что холодное оружие жители Петушинского района приобрели в городе Москва с целью дальнейшей перепродажи в своих торговых точках.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.Напоминаем, что в России, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об оружии», оборот кастетов в качестве гражданского оружия (то есть оружия, предназначенного для использования гражданами РФ) запрещен.