КФХ смогут получить земельные участки безвозмездно на шесть лет

КФХ смогут получить земельные участки безвозмездно на шесть летАдминистрация Владимирской области разработала дополнительные меры по активизации ввода в оборот новых сельскохозяйственных земель, сообщил заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.По его словам, в региональное законодательство предлагается внести изменения, в соответствии с которыми крестьянско-фермерские хозяйства смогут получить земельные участки безвозмездно на шесть лет. Землю предлагается предоставлять в тех муниципальных образованиях, где по назначению используется менее 50% участков.«Кроме того, по решению губернатора Светланы Орловой во Владимирской области будет создан специальный отряд по вводу в оборот земель сельхозназначения, — отметил Александр Трутнев. — Он поможет муниципалитетам в очистке подходящих территорий от деревьев и кустов».По его словам, затраты на эти работы будут частично погашаться за счет бюджета Владимирской области. Для обеспечения отряда необходимым снаряжением, по предварительным оценкам, потребуется около 30 млн рублей.