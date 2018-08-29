Ребенка в коматозном состоянии доставили в реанимационное отделение больницы

Ребенка в коматозном состоянии доставили в реанимационное отделение больницыТрехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении из окна второго этажа в селе Шахобалово Юрьев-Польского района, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Установлено, что вечером 28 августа мальчик остался без присмотра взрослых. Его мама мыла посуду на кухне, а отец в это время в комнате играл с другими детьми.Оставшись без внимания, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате мальчик упал из открытого окна на землю.Пострадавшего в коматозном состоянии доставили в реанимационное отделение детской областной больницы. Врачи оказали малышу экстренную помощь и к утру его состояние стабилизировалось. Ребенок получил переломы, серьезную травму головы и ушибы внутренних органов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают материалы, характеризующие многодетную семью.Весной и летом 2018 года во Владимирской области из окон выпали 23 ребенка. Трое из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести.