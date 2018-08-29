Предложенные президентом поправки к правительственному
законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально
справедливым для граждан. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин
после сегодняшнего обращения главы государства к россиянам.
Предложенные президентом поправки к правительственному
законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально
справедливым для граждан. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин
после сегодняшнего обращения главы государства к россиянам.
Председатель Думы подчеркнул экономическую необходимость
предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.
"Президент
своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий
как нынешних, так и будущих пенсионеров", – сказал Володин.
Спикер отметил, что глава государства выступает за
сохранение льгот и дополнительной поддержки граждан предпенсионного возраста.
Главное – все изменения будут производится постепенно и
позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут
наши граждане, и президент их услышал.
Володин особо выделил справедливость предложений президента
снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63, как это предлагало
правительство, до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на
пенсию для многодетных матерей.
Спикер также сообщил, что на 31 августа в Госдуме
запланировано заседание рабочей группы, созданной по итогам масштабных слушаний
по совершенствованию пенсионного законодательства, в которую вместе с
депутатами вошли представители правительства, Совета Федерации, Счетной палаты,
общественные деятели и эксперты.
Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа к
гражданам России и озвучил свою позицию по вопросу настройки пенсионного
законодательства. В частности, он предложил смягчить параметры предлагаемых
правительством изменений. По его словам, для женщин уйти на пенсию должно быть
возможно не в 63 года, а в 60 лет.
"В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы
понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы: на них, как
правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", —
отметил президент.
Предложения Путина также прокомментировали в правительстве.
Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особой
ответственности и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в максимально
короткие сроки представить предложения по реализации пенсионных инициатив
Путина.
А в руководстве "Единой России" отметили, что
президент поддержал предложения, сформулированные ранее партией по результатам широкого обсуждения этой темы в регионах.