Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после сегодняшнего обращения главы государства к россиянам.

Предложенные президентом поправки к правительственномузаконопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимальносправедливым для граждан. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володинпосле сегодняшнего обращения главы государства к россиянам.Председатель Думы подчеркнул экономическую необходимостьпредлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.По его словам, президентсвоими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсийкак нынешних, так и будущих пенсионеров.Спикер отметил, что глава государства выступает засохранение льгот и дополнительной поддержки граждан предпенсионного возраста.Главное – все изменения будут производится постепенно ипозволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждутнаши граждане, и президент их услышал.Володин особо выделил справедливость предложений президентаснизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода напенсию для многодетных матерей.Спикер также сообщил, что на 31 августа в Госдуме пройдет заседание рабочей группы, созданной по итогам масштабных слушанийпо совершенствованию пенсионного законодательства. В новую структуру вошли депутаты Думы, представители правительства, Совета Федерации, Счетной палаты,общественные и научные деятели, эксперты.Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа кгражданам России и озвучил свою позицию по вопросу настройки пенсионногозаконодательства. В частности, он предложил смягчить параметры предлагаемыхправительством изменений. По его словам, для женщин уйти на пенсию должно бытьвозможно не в 63 года, а в 60 лет.Предложения Путина прокомментировали в правительстве.Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особойответственности и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в максимальнокороткие сроки представить предложения по реализации пенсионных инициативПутина.А в руководстве "Единой России" отметили, чтопрезидент поддержал предложения, сформулированные ранее партией по результатам широкого обсуждения этой темы в регионах.