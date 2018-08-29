Вьетнамские мужчины пьют больше всех в мире. По этому показателю они обогнали россиян, австралийцев и американцев. Исследователи выяснили, что 60% представителей сильного пола в этой азиатской стране ежедневно выпивают не меньше 5 порций алкоголя.

Вьетнамские мужчины пьют больше всех в мире. По этому показателю они обогнали россиян, австралийцев и американцев. Исследователи выяснили, что 60% представителей сильного пола в этой азиатской стране ежедневно выпивают не меньше 5 порций алкоголя. Если пересчитать на чистый алкоголь, то в год на каждого жителя Вьетнама старше 15 лет приходится более 8 литров спирта в год, пишет агентство ТАСС.Исследование проводили в рамках доклада "Глобальное бремя болезней", в составлении которого принимают участие свыше 500 специалистов из 50 стран. Они отмечают, что пьют во Вьетнаме с каждым годом все больше. За пять лет популярность спиртного выросла вдвое, что в итоге может привести к росту числа заболеваний.Правительство страны проблему осознает и пытается с ней бороться: собираются запретить рекламу алкоголя на телевидении и радио, а производители спиртного не смогут спонсировать крупные массовые мероприятия.Кстати, 24 августа международная группа ученых опубликовала исследование, согласно которому безопасных доз алкоголя не существует. Из документа следует, что 10 граммов чистого этилового спирта в день повышает шансы заболеть на 0,5%, 20 граммов – на 7%, а 50 граммов – на 37%.