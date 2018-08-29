Организаторы Всемирной боксерской суперсерии объявили состав стартовых пар в новом сезоне состязаний в первом тяжелом весе. Своих соперников узнали российские боксеры Максим Власов и Руслан Файфер, которые примут участие в новом состязании WBSS.

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии объявили состав стартовых пар в новом сезоне состязаний в первом тяжелом весе. Своих соперников узнали российские боксеры Максим Власов и Руслан Файфер, которые примут участие в новом состязании WBSS.Власов встретится в четвертьфинале с поляком Кшиштофом Гловацким, сообщает официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии. На счету 31-летнего Власова 42 победы и два поражения. У 32-летнего Гловацкого 30 побед и одно поражение.Файфер на этой же стадии соревнований проведет бой с американцем Эндрю Табити. Оба бойца до сих пор не испытывали горечи поражений: на счету 27-летнего Файфера 23 победы, а 28-летний американец выиграл все свои 16 боев.В других парах стадии 1/4 финала встретятся кубинец Юниер Дортикос и поляк Матеуш Мастернак, а также латвиец Майрис Бриедис и немец Ноэль Гевор. Даты всех четырех поединков будут объявлены позже.