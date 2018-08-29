Австралийский гонщик команды EF Education First-Drapac Саймон Кларк выиграл пятый этап многодневки Вуэльта Испании. Россиянин Павел Кочетков финишировал 13-м. В лидеры общего зачета вышел французский велосипедист Руди Молар из команды Groupama-FDJ.

Австралийский гонщик команды EF Education First-Drapac Саймон Кларк выиграл пятый этап многодневки "Вуэльта Испании". Россиянин Павел Кочетков финишировал 13-м. В лидеры общего зачета вышел французский велосипедист Руди Молар из команды Groupama-FDJ.Гонка проходила между городками Гранада и Рокетас-де-Мар и дистанция этапа составила 188,7 км. Кларк показал время 4 часа 36 мин. 7 сек. Вторым был Буке Моллема (Голландия, команда Trek-Segafredo), третьим Алессандро Де Марки (Италия, BMC).В общем зачете Молар опережает ближайшего преследователя на минуту. Россияне Ильнур Закарин и Павел Кочетков из российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin расположились в общем зачете рядом – на 39-м и 41-м местах, отставая от лидера более чем на 7 минут. Напомним, что Закарин упал на втором этапе, получил повреждения, но остался в пелетоне.