Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров вот уже
несколько недель не отходят от младенца. Звезды проводят бессонные ночи в борьбе
с коликами у крошечной Марии, которая появилась на свет 13 августа.
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров вот уже
несколько недель не отходят от младенца. Звезды проводят бессонные ночи в борьбе
с коликами у крошечной Марии, которая появилась на свет 13 августа.
Макаров в 30 лет впервые стал отцом, поэтому все радости
отцовства ему в новинку. К счастью, его 47-летняя супруга имеет опыт ухода
за новорожденным – ее сыну Жану 28 лет. Молодой мужчина сам недавно стал
родителем. Он сделал Кудрявцеву бабушкой – 8 августа на свет появился Лев
Жанович Ленюк.
В Stories своего Instagram Игорь опубликовал анекдот,
который, судя по всему, иллюстрирует его первые недели после рождения
наследницы. "Ну, как у вас с детьми? Устали очень, не высыпаемся, времени на
себя вообще нет. А Лена как? Лена – это я. Петя выглядит еще хуже", – написал
спортсмен, намекнув, что из-за отсутствия сна он и его жена стали хуже выглядеть.
Отметим, что через неделю Лере придется ненадолго
оставить маленькую Машеньку и вернуться к работе. Уже 4 сентября Кудрявцева
выйдет на сцену New Wave Hall в Сочи, где снова блестяще проведет конкурс
молодых исполнителей "Новая волна".
Судя по всему, новорожденная останется с бабушкой
Александрой Ивановной, которая должна вернуться с отдыха в Болгарии. К тому же
у телеведущей теперь есть несколько нянь, которые помогают ей справиться с
заботами и хлопотами.
Как писали Dni.Ru,
судя по всему, в декретный отпуск ведущая программы "Секрет на
миллион" уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам и
фотосессиям. Напомним, первые слухи о беременности теледивы появились еще
зимой, когда поклонники заметили у звезды округлившийся животик.