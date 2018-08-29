Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров вот уже несколько недель не отходят от младенца. Звезды проводят бессонные ночи в борьбе с коликами у крошечной Марии, которая появилась на свет 13 августа.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров вот уженесколько недель не отходят от младенца. Звезды проводят бессонные ночи в борьбес коликами у крошечной Марии, которая появилась на свет 13 августа.Макаров в 30 лет впервые стал отцом, поэтому все радостиотцовства ему в новинку. К счастью, его 47-летняя супруга имеет опыт уходаза новорожденным – ее сыну Жану 28 лет. Молодой мужчина сам недавно сталродителем. Он сделал Кудрявцеву бабушкой – 8 августа на свет появился ЛевЖанович Ленюк.В Stories своего Instagram Игорь опубликовал анекдот,который, судя по всему, иллюстрирует его первые недели после рождениянаследницы. "Ну, как у вас с детьми? Устали очень, не высыпаемся, времени насебя вообще нет. А Лена как? Лена – это я. Петя выглядит еще хуже", – написалспортсмен, намекнув, что из-за отсутствия сна он и его жена стали хуже выглядеть.Отметим, что через неделю Лере придется ненадолгооставить маленькую Машеньку и вернуться к работе. Уже 4 сентября Кудрявцевавыйдет на сцену New Wave Hall в Сочи, где снова блестяще проведет конкурсмолодых исполнителей "Новая волна".Судя по всему, новорожденная останется с бабушкойАлександрой Ивановной, которая должна вернуться с отдыха в Болгарии. К тому жеу телеведущей теперь есть несколько нянь, которые помогают ей справиться сзаботами и хлопотами.Как писали Dni.Ru,судя по всему, в декретный отпуск ведущая программы "Секрет намиллион" уходить не собирается. Уже скоро она вернется к съемкам ифотосессиям. Напомним, первые слухи о беременности теледивы появились ещезимой, когда поклонники заметили у звезды округлившийся животик.