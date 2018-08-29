Все лето Игорь Петренко провел на съемках сериала Чернобыль, который покажут на телеканале НТВ. Но для него это еще и очень личная история

Все лето Игорь Петренко провел на съемках сериала "Чернобыль", который покажут на телеканале НТВ. Но для него это еще и очень личная историяВ детстве Петренко знал, что егоотец участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, но не понимал, что именно входило в его обязанности – в семье эти разговоры не велись. И только после съемок в фильме Игорь смогу вывести отца на серьезный разговор.Оказалось, что Петр Петренко вместе с коллегамизанимался разведкой радиационныхмест. Они устраивали замеры радиации и наносили результаты на карты. Это было непросто: в день приходилось делать до двух тысяч замеров.Ведь в одной точке избыточном радиации может не быть, а в метре от нееона будет уже в опасном для жизни количестве.Эта сложная и ответственная работа принесла отцу актера орден Мужества и серьезные проблемы создоровьем – он инвалид первой группы. Но зараженный в Чернобыле, он все равно держится неплохо для своих 69 лет.Когда в апреле 1986 года случилась та техногенная авария, Игорю было 9 лет, и эта папина командировка казалась интересным приключением. Хотя мальчик замечал, что мама переживаетсильнее обычного, чувствовал общую атмосферу тревоги. Когда его папас товарищами по службе вернулисьиз Чернобыля, им не дали заехатьдомой, а прямо с поезда отправилив больницу. Родственникам, как напоминает журнал , даже не разрешалось заходить на ее территорию, ни общались через забор...Рассказы отца очень помогли Игорю Петренко в подготовке к роли. Он уверяет, что на многое посмотрел другими глазами и переосмыслил.