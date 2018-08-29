Звезда 90-х Роман Жуков продолжает воевать с пока еще
супругой Еленой. Теперь артист собирается засудить жену за клевету.
Звезда 90-х Роман Жуков продолжает воевать с пока еще
супругой Еленой. Теперь артист собирается засудить жену за клевету.
Жуков вновь стал героем ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала.
Мужчина отметил, что заявления Елены в прессе, о том, что он домашний тиран,
который бил детей и силой принуждал ее к интимной связи, – подлое вранье.
"Я подаю сейчас иск по защите своей чести и достоинства.
Также к Издательскому дому, которому принадлежат издания, где были опубликованы
ее слова, там разделяют ответственность", – заявил артист. Роман надеется, что Фемида
встанет на его сторону и его жене придется заплатить штраф в размере ста тысяч рублей.
Жукова от своих слов отказывать не намерена. Она по-прежнему
обвиняет мужа в жестокости. Также женщина утверждает, что она и ее дети сейчас
живут впроголодь, так как Роман не платит алименты. Елена одна содержит
шестерых ребятишек, она уже заложила в ломбард все свои драгоценности и меха, тогда как артист говорит совершенно другое.
Напомним, что уже несколько месяцев подряд звездное семейство не
сходит с телеэкранов. Общественности стало известно,
что брак Жуковых, в котором родилось семеро малышей, дал трещину. После того, как их пятилетняя дочь
Елизавета-Виктория умерла в результате несчастного случая, супруги стали
ссориться, сообщает .
После на одном из ток-шоу выяснилось, что Елена изменяла
супругу, однако Роман также не был верен жене. Жуков потребовал провести тест -ДНК,
чтобы убедится в своем отцовстве. Как выяснилось, все малыши, которых родила
Елена оказались родными детьми артиста.
Сейчас Роман живет в Сочи вместе со своей любовницей Ольгой
Илларионовой. На берегу Черного моря он открыл отель и ресторан. К жене он
возвращаться не собирается.