Звезда 90-х Роман Жуков продолжает воевать с пока еще супругой Еленой. Теперь артист собирается засудить жену за клевету.

Звезда 90-х Роман Жуков продолжает воевать с пока ещесупругой Еленой. Теперь артист собирается засудить жену за клевету.Жуков вновь стал героем ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала.Мужчина отметил, что заявления Елены в прессе, о том, что он домашний тиран,который бил детей и силой принуждал ее к интимной связи, – подлое вранье."Я подаю сейчас иск по защите своей чести и достоинства.Также к Издательскому дому, которому принадлежат издания, где были опубликованыее слова, там разделяют ответственность", – заявил артист. Роман надеется, что Фемидавстанет на его сторону и его жене придется заплатить штраф в размере ста тысяч рублей.Жукова от своих слов отказывать не намерена. Она по-прежнемуобвиняет мужа в жестокости. Также женщина утверждает, что она и ее дети сейчасживут впроголодь, так как Роман не платит алименты. Елена одна содержитшестерых ребятишек, она уже заложила в ломбард все свои драгоценности и меха, тогда как артист говорит совершенно другое.Напомним, что уже несколько месяцев подряд звездное семейство несходит с телеэкранов. Общественности стало известно,что брак Жуковых, в котором родилось семеро малышей, дал трещину. После того, как их пятилетняя дочьЕлизавета-Виктория умерла в результате несчастного случая, супруги сталиссориться, сообщает .После на одном из ток-шоу выяснилось, что Елена изменяласупругу, однако Роман также не был верен жене. Жуков потребовал провести тест -ДНК,чтобы убедится в своем отцовстве. Как выяснилось, все малыши, которых родилаЕлена оказались родными детьми артиста.Сейчас Роман живет в Сочи вместе со своей любовницей ОльгойИлларионовой. На берегу Черного моря он открыл отель и ресторан. К жене онвозвращаться не собирается.