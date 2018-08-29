Певец сообщил поклонникам на своей странице в Instagram о прошедшей операции. По его словам, все прошло успешно.

Певец сообщил поклонникам на своей странице в Instagram о прошедшей операции. Поего словам, все прошло успешно."Друзья! Операция мояпрошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себяочень хорошо и позитивно!!!", – написал Сергей Жуков. Также исполнительпоблагодарил хирургов, докторов, медсестер, стран в целом и каждого отдельно,кто поддерживал и переживал за него в это нелегкое время."Теперь предстоитреабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своимтворчеством, и новым здоровым и возрожденным Жуковым. В ближайшие днипостараюсь записать для вас видео! Спасибо!!!", – резюмировал артист.Подписчики облегченно вздохнули и пожелали Сергею скорейшего восстановленияпосле операции."Слава богу! Всю ночь вчеране спали, переживали за тебя. Береги себя, пожалуйста! Ты нужен своим деткам!!!","Скорейшего выздоровления! Не спешите так на сцену, пройдите все необходимые процедуры,а мы подождем", – прокомментировали пост певца фолловеры. Заметили они и то,что Сергей не добавил к публикации свое фото из больницы. "Понимаю,почему сердце на картинке, а не лицо. Страшно представить, как вы сейчасвыглядите! Наверняка обезображены работой хирургов, но это ведь только во благо",– написал один из пользователей соцсети.Ранее солист группы"Руки вверх!" обратился к своим фанатам. На 29 августа ему была назначенаоперация, и артист попросил поклонников поддержать его молитвой.О болезни Жукова сталоизвестно почти месяц назад. Коллеги певца рассказали, что в молодости онувлекался анаболиками и алкоголем, которые "посадили" ему сердце – итеперь у артиста серьезные проблемы. Сам певец не говорит о том, чем жеболен.